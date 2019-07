„Ich gehe mit einer Träne im Knopfloch“

30.07.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In wenigen Tagen endet die Ära von Oberbürgermeister Heirich – Im Interview spricht er über Erfolge und Niederlagen

Im Nürtinger Rathaus geht eine Ära zu Ende. 16 Jahre hat Otmar Heirich als Oberbürgermeister die Entwicklung in Nürtingen ganz maßgeblich bestimmt. Am Donnerstag übergibt er die Amtsgeschäfte an Dr. Johannes Fridrich. Einen Tag später ist die Abschiedsfeier in der Kreuzkirche. Wir sprachen mit ihm über seine Amtszeit in der Neckarstadt.

Das Rathaus mit der Glashalle war für OB Otmar Heirich 16 Jahre Mittelpunkt zahlreicher Begegnungen. Foto: Holzwarth

Herr Heirich, in wenigen Tagen endet ihre Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Nürtingen. Freuen Sie sich auf den neuen Lebensabschnitt oder schwingt auch Wehmut mit?