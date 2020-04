Hundesportler wählten

Auch Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung

NT-OBERENSINGEN (st). Bei der Hauptversammlung des Hundesportvereins Aichtal Oberensingen hat sich in der Dienstagausgabe ein Fehler eingeschlichen: ein Teil der Textes wurde nicht abgedruckt. Es galt nämlich, wichtige Vorstandsposten neu zu besetzen. So teilte der Vorsitzende Reiner Lang mit, dass er kürzertreten und in der zweiten Reihe im Ausschuss mitwirken wolle. Außerdem würde Dieter Haussmann aus Altersgründen sein Ausschussamt abgeben wie auch Cornelia Jung.

Um die Ämter neu besetzen, schlug Ehrenvorsitzender Emil Bauknecht als Vorstandssprecher zur Wahl Frank Binder vor, der seit Kindesbeinen im Verein ist. Einzeln und in geheimer Wahl wurden gewählt als Vorstandssprecher Frank Binder, Vorstand Mitgliederverwaltung und Geschäftsstelle Monika Bauknecht, Vorstand Finanzen Christina Geiger, Vorstand sportliche Leitung Oliver Frank. In den Ausschuss kommen durch Einzelabstimmung Schriftführerin Magdalene Emendörfer, Jugendwart Daniela Körner, Hausverwalter Horst Hackenberg, Übungsleiter IPG Oliver Frank, Übungsleiter Basis Ernst Okolisan, Übungsleiter Turnierhunde Natalie Meinl, Stellvertreter Übungsleiter Tim Braun. Neu in den Allgemeinen Ausschuss wurden Karola Maier, Dietmar Sannwaldt und der bisherige Vorsitzende Reiner Lang gewählt, mit dabei sind Gudrun Gutekunst und Kaija Zeller. Kassenprüfer sind Reinhard Wirnitzer und Dr. Bernd Brodbeck.