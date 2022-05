Schwerpunkte

Hunderte Besucher auf dem Nürtinger Stadtbalkon

03.05.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Zahlreiche Leute kamen zum Eröffnungswochenende auf die Nürtinger Flaniermeile. Oberbürgermeister Johannes Fridrich zieht ein positives Fazit, auch wenn es hier und da noch Optimierungsbedarf gibt.

Auch am 1. Mai kamen zahlreiche Besucher auf den Stadtbalkon und genossen das schöne Wetter am Feiertag. Foto: privat

NÜRTINGEN. „Es war ein sehr guter Auftakt, und das, obwohl zwei Gastronomen noch gar nicht geöffnet haben“, freute sich OB Fridrich am Montag über das rege Treiben auf dem Stadtbalkon am Wochenende. Allein zur Eröffnung am Freitag kamen hunderte Menschen auf die Alleenstraße. „Ich schätze, es waren bis zu 500 Leute gleichzeitig da“, so Fridrich.