Hund und Katze sind gefragt - In der Corona-Zeit schaffen sich viele Menschen Haustiere an

13.03.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In der Corona-Zeit schaffen sich viele Menschen Haustiere an – Damit es dem Vierbeiner gut geht sollten künftige Besitzer jedoch bedenken, dass die Zeit von Homeoffice, Lockdown und Co. irgendwann endet

Das Jahr in der Corona-Pandemie hat vielen Haushalten Zuwachs beschert: So mancher hat sich in den Monaten von Mindestabstand und Lockdown ein Haustier angeschafft. Hoch im Trend liegen dabei Hunde und Katzen. Der Tierschutzverein Nürtingen-Frickenhausen und Umgebung verzeichnet eine erhöhte Nachfrage – aber leider auch ausgesetzte Tiere.

Foto: Holzwarth

Am Sonntag stand vor dem Tor der Tierauffangstation in Frickenhausen eine in ein weißes Tuch gehüllte Tierbox, darin fand eine Mitarbeiterin einen halb erfrorenen Kater, der vermutlich die Nacht bei Minusgraden dort verbracht hat. Neben der Box lag eine Plastiktüte mit Katzenutensilien, wie der Vorsitzende des Tierschutzvereins Martin Pechmann schilderte. „Der Kater war stark unterkühlt, zitterte stark und war völlig orientierungslos“, so Pechmann. Er sei nach einer Erstversorgung in eine Tierklinik zur weiteren Behandlung gebracht worden. „Normalerweise erstatten wir bei ausgesetzten Tieren keine Strafanzeige“, sagt Pechmann. Aber hier sei dem Tier offensichtlich Leid zugefügt worden, deshalb habe der Verein rechtliche Schritte eingeleitet.