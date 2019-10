Hospiz-Team braucht Verstärkung

11.10.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Arbeitsgemeinschaft bietet neuen Ausbildungskurs für Ehrenamtliche – Informationsabend am 22. Oktober

Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung, steht auf der Einladung der Arbeitsgemeinschaft Hospiz. Wer sich auf dieses schwere, sehr emotionale, aber auch bereichernde Ehrenamt einlässt, benötigt eine gute Vorbereitung. Auf was sich neue Mitarbeiter einlassen, erfahren Interessierte bei einem Informationsabend am 22. Oktober, ab 19 Uhr in der Diakoniestation Nürtingen.