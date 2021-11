Schwerpunkte

Holz Her-Altbau in Nürtingen wird abgerissen

11.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb

Im Zuge der Neuordnung des Bahnstadt-Areals entsteht an der Plochinger Straße ein neues Stadtquartier. Geschätzte Abbruchkosten halbieren sich auf 250 000 Euro. Gebäudeentkernung beginnt im Dezember.

Im Dezember wird mit dem Abbruch des Holz-Her-Gebäudes an der Plochinger Straße in Nürtingen begonnen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In wenigen Wochen verschwindet das Holz-Her-Gebäude an der Plochinger Straße aus dem Nürtinger Stadtbild. Der Bürogebäudekomplex, Anfang der 1970er- Jahre erstellt, wird samt Lager- und Fertigungshalle für die Neuordnung des Gebietes „Östliche Bahnstadt“ plattgemacht. Mit der Entkernung des Gebäudes soll schon in wenigen Wochen begonnen werden.