Schwerpunkte

Hoffnung für Vesperkirche

15.12.2021

Die Vesperkirche soll vom 30. Januar bis 20. Februar 2022 stattfinden.

NÜRTINGEN. Die Verantwortlichen der Vesperkirche stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für das Großprojekt. Dabei begegnet ihnen täglich die Frage: Wie wird die Vesperkirche im Januar 2022? „Wir wollen Vesperkirche machen“, ist die klare Position von Leiterin Evi Handke und ihrem Team. „Vorhersehen wie es dann tatsächlich wird, kann ich natürlich nicht. Doch ich bin zuversichtlich, dass ein gemeinsames Essen im Kirchraum der Lutherkirche stattfinden kann. Solange die Gastronomie Gäste empfangen darf, dürfen und machen wir das auch.“

Dabei fährt das Team mit der Planung zweigleisig. Es soll zusätzlich ein Mitnahmeangebot an der Lutherkirche geben. Am Fenster kann ein Mittagessen mit Nachtisch abgeholt werden. Die Sicherheit und Gesundheit der Besucher sowie der Mitarbeitenden ist sehr wichtig. Es wird im Kirchraum größere Abstände zwischen den Tischen geben, was bedeutet, dass es weniger Plätze als üblich geben wird. Vor und nach dem Essen muss eine Maske getragen werden. Das DRK-Team Nürtingen wird eine Teststation in der Lutherkirche aufbauen, sodass alle die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen. Die Vesperkirche wird voraussichtlich in der Zeit von Sonntag, 30. Januar, bis Sonntag, 20. Februar, in der Lutherkirche, Jakobstraße 17 stattfinden.