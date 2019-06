Hoffest für die ganze Familie

24.06.2019

Am Sonntag, 30. Juni, findet auf dem Hofgut Tachenhausen bei Oberboihingen das Hoffest „LandErleben mit der HfWU“ statt. Auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) wird den Besuchern allerlei Wissenswertes und Interessantes rund um die Agrar- und Pferdewirtschaft geboten. „LandErleben mit der HfWU“ ist ein Projekt, in dessen Rahmen die Studierenden das Hoffest geplant und organisiert haben. Ein breit gefächertes Rahmenprogramm, angelehnt an die Studiengänge Agrar- und Pferdewirtschaft, gibt Informationsmöglichkeiten zu den Studiengängen an der HfWU. Für Ehemalige der HfWU ist es eine Gelegenheit, ihr Netzwerk zu pflegen. Unter dem Motto „Ab in die Zukunft“ demonstrieren die Studierenden unter anderem die moderne Bodenbearbeitung und Grünlandwirtschaft. Auch Pferdefreunde werden auf ihre Kosten kommen – in verschiedenen Vorführungen auf dem eigens dafür errichteten Reitplatz werden Beispiele der verschiedenen Sportdisziplinen von der Dressur, dem Westernreitsport und der Spanischen Reitweise gezeigt. Für Gartenliebhaber stehen Themenführungen durch den Lehr-Versuchsgarten und in das Bienenhaus auf dem Programm. Das dritte Hoffest startet um 9.30 Uhr. Es eignet sich als Ausflugsziel für die ganze Familie. Neben den fachlichen gibt es auch viele kulinarische und musikalische Angebote. pm