Schwerpunkte

Hoffen auf Freibadstart

22.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (ug). Das Nürtinger Freibad-Team steht schon seit Längerem in den Startlöchern, musste aber abwarten, bis die Corona-Inzidenzzahlen eine Öffnung erlauben. Dafür sind nun die Aussichten gut. Fünf Werktage hintereinander muss die Inzidenz unter 100 Fälle liegen, so die Voraussetzung für eine Öffnung. Das ist seit Mittwoch der Fall, dazukommen müssen noch der heutige Samstag und der kommende Dienstag. Frühestens am Freitag könnte dann geöffnet werden, weil dazwischen die Beantragung des Landratsamtes und die Bekanntmachungsfrist liegen. Volkmar Klaußer, Geschäftsführer der Stadtwerke als Betreiber der Bäder in Nürtingen, will die Freibadsaison unter den genannten Voraussetzungen am Samstag, 29. Mai, eröffnen. In bestimmten Bereichen besteht Maskenpflicht, außerdem muss ein Nachweis erbracht werden, geimpft oder in den letzten 24 Stunden vor dem Besuch getestet oder in den letzten sechs Monaten genesen zu sein.