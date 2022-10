Schwerpunkte

HöGy-Bauarbeiten in Nürtingen als Theater

29.10.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Theater-AGs von Damaris Raiser und Ulrich Munz verarbeiteten die Sanierung des Gymnasiums mit selbstgeschriebenen Stücken.

Aus den Umzugskartons entspannen sich viele Geschichten. Foto: pm

NÜRTINGEN. Schon die mit Umzugskartons übersäte Bühne im Festsaal des Hölderlin-Gymnasiums erinnerte daran, dass die Zeichen auf Abriss und Neubau stehen. Und was machen neugierige Schülerinnen und Schüler aus der Unterstufe? Sie wollen natürlich wissen, was sie da schleppen, schichten und stapeln. Zu Tage gefördert werden bunte Requisiten und Kostüme aus dem reichen Theaterfundus der Schule. Und so erwachen alte und doch neu entdeckte Gegenstände zum Leben, inspirieren die Darsteller, kleine Szenen aufzuführen. Spielen statt Schleppen ist die Losung. Der Umzug kann warten.