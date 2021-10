Schwerpunkte

Hochwasserschutz im Nürtinger Tiefenbach umstritten

12.10.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Ein Dammbauwerk oder die Rückhaltung von Wasser in natürlichen Geländeformationen oder beides zusammen könnten für mehr Sicherheit in der Kirchheimer Vorstadt sorgen. Der Gemeinderat gab dazu eine Untersuchung in Auftrag.

Etwa in Höhe des Weges (im Bild oberhalb des Reiterhofes), der das Tiefenbachtal quert, ist bis jetzt noch ein Dammbauwerk geplant. Foto Holzwarth

NÜRTINGEN. Seit Jahrzehnten sind Maßnahmen in der Diskussion, mit denen die Kirchheimer Vorstadt und künftig auch das Entwicklungsgebiet Östliche Bahnstadt vor Hochwasser aus dem Tiefenbach beziehungsweise dem Saubach geschützt werden sollen. Überlegungen vor knapp 20 Jahren gingen von einem Damm mit bis zu sechs Metern Höhe quer durch das Tiefenbachtal aus. Letztlich sprach sich ein Forum im Zuge einer Bürgerbeteiligung dagegen aus. Nun sollen Alternativen untersucht werden, wie Wasser landschaftsverträglicher in der Fläche zurückgehalten werden kann.