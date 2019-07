Hilliges zieht es in den Norden

01.08.2019, — E-Mail verschicken

Pastor Johannes Hilliges an großem Festwochenende aus Nürtingen verabschiedet

Johannes und Sieglind Hilliges Foto: Pollak

NÜRTINGEN (jop). Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) im Rieth veranstaltete zum Abschied ihres Pastors Johannes Hilliges und seiner Frau Sieglind am 27. und 28. Juli ein abwechslungsreiches und fröhliches Fest.

Aus Dankbarkeit für 20 Jahre Dienstzeit in Nürtingen und als Wertschätzung für das Wirken des Pastors wurden am Samstag und Sonntag zwei Gottesdienste, ein Empfang, ein Gemeindefest und ein bunter Abschiedsnachmittag organisiert.

Trotz strömenden Regens und Gewitters fand in froher Atmosphäre der Dienst von Pastor Hilliges so einen würdigen Abschluss. Im Jahr 1999 wurden Johannes und Sieglind Hilliges mit ihren drei zwischenzeitlich erwachsenen Kindern nach Nürtingen in die Erlöserkirche berufen. In seiner Dienstzeit brachte Pastor Hilliges zum Ausdruck, dass ihm in der Gemeinde verschiedene Frömmigkeitsstile willkommen sind und diese nebeneinander Platz haben.