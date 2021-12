Schwerpunkte

Hilferuf der Rettungsdienste im Kreis Esslingen

11.12.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Durch die aktuelle Corona-Lage droht den Hilfsorganisationen im Land die Überlastung. Auch im Kreis Esslingen ist die Zahl der Einsätze dramatisch angestiegen. Die Helfer sind an der Belastungsgrenze und appellieren an die Bevölkerung.

Marie Maute ist als Notfallsanitäterin für die Malteser Neckar-Alb im Einsatz. Foto: Klemke

Die gemeinsame Pressemitteilung der Rettungsdienste in Baden-Württemberg liest sich wie ein Hilferuf. Die Kapazitäten seien ausgereizt, die Helfer mit ihren Kräften am Ende. „Die derzeitige Beanspruchung geht nicht mehr lange gut, das System ist nicht unendlich belastbar“, warnt Marc Groß, Geschäftsführer des DRK-Landesverbands. Die Helfer gerieten in absehbarer Zeit an das Ende ihrer Kräfte. Die aktuelle Beanspruchung der Rettungsdienste sei auf Dauer nicht zu leisten. Besonders belastend sei die hohe Zahl an Covid-Einsätzen. „Die Zahl der Infektionstransporte steigt täglich an, jeder Transport eines infizierten Patienten erfordert Sorgfalt, ist aufwendig und anstrengend“, heißt es in der Mitteilung.