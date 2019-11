Hilfe für die kleinen Helfer

19.11.2019 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

An der Nürtinger Hochschule drehte sich bei einer Tagung alles rund um Schutz und Lebensräume für Wildbienen

Als Bestäuber bestimmter Pflanzenarten sind Wildbienen ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Doch in ihrem Bestand sind sie stark bedroht. Was getan werden kann, um ihnen zu helfen, war einen ganzen Tag lang Thema an der Nürtinger Hochschule. Von den Erkenntnissen können Garten- und Stücklesbesitzer profitieren.

Kreuzblütler und Totholz braucht die Schöterich-Mauerbiene. Foto: HfWU

NÜRTINGEN. Professoren der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Experten aus dem ganzen Land und Praktiker trafen sich auf dem Campus Braike, um sich auszutauschen und zu vernetzen.