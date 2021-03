Schwerpunkte

Hilfe für Angehörige

22.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Die Menschen mit desorganisierten Haushalten (Messies) und ihre Verhaltensweisen stehen im Fokus – auch in der täglichen Arbeit des Fachdienstes „Wabe“. Im Gegensatz dazu ist dieser Abend den Angehörigen gewidmet. In angenehmer Atmosphäre bietet der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen Angehörigen die Möglichkeit, nach einer kurzen Einführung in das Thema mit den Mitarbeiterinnen des Fachdienstes ins Gespräch zu kommen, mit ihren Sorgen wahrgenommen zu werden, sich mit anderen Angehörigen auszutauschen und Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr statt. Die Räume werden bei Anmeldung bekannt gegeben. Gegebenenfalls findet der Angehörigenabend in anderer Form statt.

Um Anmeldung bis zum 9. April unter Telefon (0 71 53) 9 22 00 (Sekretariat, Die Brücke) oder unter wabe@kdv-es.de wird gebeten.