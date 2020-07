Schwerpunkte

Hildegard Ruoff ist im Alter von 100 Jahren verstorben

07.07.2020 Von Andreas Warausch

Hildegard Ruoff zu kennen, war ein Geschenk. Und wer in den Genuss dieses Geschenks gekommen ist, wird kaum realisieren können, dass sie nun nie mehr die Türe des Hauses in der Schellingstraße mit dem für sie typischen offenen Lächeln öffnen wird. Die Grande Dame der Nürtinger Kunstszene, die Stifterin und Fotografin, ist in der Nacht auf vergangenen Freitag im Alter von 100 Jahren gestorben.

Wenn man sie gefragt hat, wie es ihr geht, sagte sie stets, sie sei einverstanden. Die wahre Dimension dieses Satzes erschließt sich bei tieferer Betrachtung: Übertreibungen in die eine oder andere Richtung waren ihr fremd. Bei allem Lob und aller Achtung, die ihr in den vergangenen Jahrzehnten entgegengebracht wurden. Und bei all den Beschwernissen, von denen sie freilich im Laufe eines so langen Lebens nicht verschont bleiben konnte. Das Einverstandensein, es steht für ein Maß, das sie zur Maxime des eigenen Lebens auserkoren hatte.