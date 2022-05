Etwa 200 Jugendliche trafen sich zum Landesjungenschaftstag in Walddorfhäslach. Bei verschiedenen Spielen konnten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch eine Gruppe Ukrainer war mit von der Partie.WALDDORFHÄSLACH. Am vergangenen Sonntag war auf den Straßen in und um Walddorfhäslach ein…

Mehr