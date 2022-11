Schwerpunkte

Hier gibt es im Jahr 2022 in der Region Nürtingen Weihnachtsmärkte

15.11.2022 12:22, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Nachdem im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie fast alle Advents- und Nikolausmärkte abgesagt werden mussten, laufen die Planungen für dieses Jahr auf Hochtouren. Die Termine stehen fest. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt in Nürtingen im Jahr 2019: In den vergangenen beiden Jahren fiel die Veranstaltung coronabedingt aus. Foto: Holzwarth

Hier gibt es Glühwein und Fruchtpunsch, Gebasteltes oder Kunsthandwerk. Manch einer findet hier ein Weihnachtsgeschenk. Es ist der Ort, um sich mit Freunden, Bekannten oder der Familie zu treffen. Die Rede ist von den kleinen und größeren Weihnachtsmärkten in der Region Nürtingen.

Im Folgenden finden Sie die Termine. Wir haben diese sorgfältig geprüft, übernehmen aber keine Gewähr dafür, dass auch alle Uhrzeiten stimmen.

Der Adventsmarkt in Grafenberg findet am Samstag 19. November, 11 bis 18 Uhr in der historischen Kelter statt.

Der Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt in Esslingen auf dem Rathausplatz dauert von 22. November bis 22. Dezember. Die Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20.30 Uhr Freitag und Samstag von 11 bis 21.30 Uhr Eröffnungstag ab 16 Uhr Letzter Tag bis 20.30 Uhr.

Beuren im Lichterglanz heißt es am Freitag, 25. November, von 16 bis 21 Uhr in Beuren in der historischen Ortsmitte.

Der Weihnachtsmarkt in Wernau beginnt am 24. und endet am 27. November. Die Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 16 bis 20.30 Uhr, Sonntag von 14 bis 20.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Stadtplatz.

Der Winterzauber in Köngen wird am 25. November, von 16 bis 20 Uhr in der Ortsmitte gefeiert.

Der Weihnachtsmarkt in Oberboihingen auf dem Dorfplatz findet an folgenden Terminen statt: 25. November, 17 bis 21 Uhr 26. November, 14 bis 21 Uhr 27. November, 11 bis 20 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Schlaitdorf steht am 26. November, von 15 bis 19 Uhr, und am 27. November, von 12 bis 19 Uhr im Pfarrhof auf dem Programm.

Der Nikolausmarkt im Ortskern von Aichtal-Grötzingen findet am Samstag, 26. November, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11.30 bis 18 Uhr auf dem Programm.

Der Weihnachtsmarkt in Erkenbrechtsweiler findet am 26. November rund ums Bürgerhaus statt. Beginn ist um 16.30 Uhr.

In Wolfschlugen wird der Weihnachtsmarkt am 27. November, von 11.30 bis 20 Uhr rund ums Rathaus gefeiert.

Das sind die Termine für den Weihnachtsmarkt in Wendlingen: 1. Dezember, 15 bis 20.30 Uhr 2. Dezember, 12 bis 20.30 Uhr, 3. Dezember, 11 bis 20.30 Uhr, 4. Dezember, 12 bis 20.30 Uhr. Ort ist der Marktplatz, neben dem Rathaus.

Der Weihnachtmarkt in Neuhausen a. d. Fildern auf dem Kirchplatz findet rund um den zweiten Advent statt. Die Daten: 2. Dezember, 17 bis 22 Uhr, 3. Dezember, 15 bis 22 Uhr 4. Dezember, 13 bis 18 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Nürtingen in der Altstadt dauert vom 2. bis 11. Dezember: Die Zeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr Nordischer Adventsmarkt 10. und 11. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

In Metzingen gibt es ein Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz. Die Öffnungszeiten: 2. Dezember, 17 bis 21 Uhr, 3. Dezember, 11 bis 20 Uhr, 4. Dezember von 11 bis 20 Uhr vom Rathaus in Richtung Kirchdorf.

In Bempflingen-Kleinbettlingen gibt es am 3. Dezember, von 16 bis 21 Uhr auf dem Festplatz/Bürgerhaus einen Weihnachtsmarkt.

Die Fleckenweihnacht in Frickenhausen steht am 3. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr auf dem Schulhof der Alten Schule auf dem Programm.

Der Weihnachtsmarkt in Kirchheim findet vom 8. bis 18. Dezember auf dem Martinskirchplatz statt. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11.30 bis 20 Uhr Hüttengaudi am Roßmarkt, Montag bis Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr. Genussdörfle im Marstallgarten am Kirchheimer Schloss, Montag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11.30 bis 20 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Neuffen ist am 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr in der Stadtmitte.

Der Christkindlesmarkt Walddorfhäslach findet am 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr auf der Hauptstraße statt.