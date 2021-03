Schwerpunkte

HfWU-Professorin fordert: Weniger Fleisch für mehr Klimaschutz

01.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

HfWU-Professorin als Sachverständige in Berlin: Pekrun fordert Veränderung des Konsumverhaltens

Die Professorin Dr. Carola Pekrun, Agrarwissenschaftlerin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), fordert ein verändertes Konsumverhalten. Nur dann könne die Landwirtschaft einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Dazu sprach sie im Landwirtschaftsministerium in Berlin.

Eine klimagerechte Landwirtschaft ist möglich. Dabei helfen auch moderne Methoden und innovative Technik, wie bei diesem mit Kamera und Sensor gesteuerten Jätroboter auf dem landwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsbetrieb Tachenhausen der HfWU. Foto: pm

NÜRTINGEN/BERLIN (hfwu) „Nach Corona wird vieles anders sein“, dieser oder ein ähnlicher Satz findet sich derzeit in vielen Medien. Ob Politik, Wirtschaft, Handel oder Industrie: In all diesen Feldern werden Reformen oder Richtungsänderungen angemahnt. Für die HfWU-Professorin Carola Pekrun muss dies auch für die Landwirtschaft gelten. „Wir brauchen Änderungen im Ackerbau. Das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Die Landwirtschaft muss mit der Bevölkerung mutige Schritte gehen und die Politik muss für die nötigen Ressourcen sorgen“.