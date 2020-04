HfWU: Land sichert Finanzierung

08.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Hochschulfinanzierung für die Jahre 2021 bis 2025 unter Dach und Fach

NÜRTINGEN (hfwu). Das Land und die Hochschulen haben sich auf die Hochschulfinanzierung bis zum Jahr 2025 verständigt. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Hochschulen in den nächsten fünf Jahren jährlich durchschnittlich 3,5 Prozent mehr Geld bekommen. Damit stellt Baden-Württemberg den Hochschulen doppelt so viele zusätzliche Landesmittel pro Jahr zur Verfügung wie in der aktuell laufenden Vereinbarung. Bisher befristete Mittel in Höhe von rund 285 Millionen Euro für den Ausbau der Studienkapazitäten werden Teil der Grundfinanzierung. Davon profitiert auch die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU).

Das Land Baden-Württemberg und die öffentlichen Hochschulen haben die Hochschulfinanzierungsvereinbarung 2021 bis 2025 unterzeichnet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Unterzeichnung in einem außergewöhnlichen elektronischen Umlaufverfahren und ohne den üblichen Festakt statt.

Mehr Planungssicherheit für die Hochschule