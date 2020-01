Hexentanz und Stimmenzauber

21.01.2020 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Magisches Musicalerlebnis: Neckartenzlinger Chorwerkstatt feiert Premiere mit „Hex in the City“

Zahlreiche Darsteller unterschiedlichen Alters tummelten sich bei „Hex in the City“ auf der stimmungsvoll beleuchteten Bühne der Nürtinger Stadthalle. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Für Fans modernen Chorgesangs dürfte das eines der Highlights des noch jungen Jahres sein: Die Chorwerkstatt aus Neckartenzlingen meldet sich mit ihrem neuen Musical „Hex in the City“ zurück. Am Wochenende feierte die neue Produktion in der Nürtinger Stadthalle K3N Premiere.

Volles Haus – und das gleich zwei Mal. Wovon andere Chöre nur träumen können, schafft die Chorwerkstatt schon Wochen vor dem Premierenabend. In den nun 19 Jahren ihres Bestehens hat der Verein sich einen riesigen Fan- und Freundeskreis aufgebaut. Und der sicherte sich schon bei Vorverkaufsstart im Oktober die begehrten Tickets.