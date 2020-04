Heute weltweit Klima-Demo im Netz

Fridays for Future Nürtingen beteiligt sich und ruft auch in Zeiten der Corona-Krise zum Engagement auf

Am heutigen Freitag wollte die Fridays- for-Future-Bewegung wieder weltweit auf die Straße gehen, was derzeit jedoch nicht möglich ist. Aber, Not macht erfinderisch: Unter #NetzstreikfürsKlima sind alle – Jung und Alt – aufgerufen, an gut sichtbaren Stellen Demoschilder zu platzieren, diese zu fotografieren und zu posten. Auch die Nürtinger Gruppe beteiligt sich.

Fridays for Future Nürtingen macht auf dem Schillerplatz aufmerksam auf die heutige weltweite Klimaschutzaktion im Netz. Foto: pm

NÜRTINGEN (pm). Auch andere Beiträge seien möglich, regt die Nürtinger Gruppe an und gibt Beispiele. So könnten vegetarische oder vegane Rezepte, Upcycling-Ideen, also das Umfunktionieren von scheinbar nutzlos gewordenen Stoffen oder Materialien in neue Produkte, oder Tipps für den Klimaschutz im Alltag gepostet werden.