Schwerpunkte

Heute startet das Projekt Zeitung in der Schule

08.11.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Am heutigen Montag fällt der Startschuss für die 19. Auflage des Projekts „Zeitung in der Schule“. Die Schülerinnen und Schüler können dabei selbst für ein tieferes Verständnis zu Journalisten werden.

Wer heute oder in den kommenden sechs Wochen eines von 34 Klassenzimmern von der achten Klasse an in den verschiedensten Schulen unseres Verbreitungsgebiets betritt, wird ein nicht alltägliches Unterrichtsmaterial auf den Tischen entdecken: Die Nürtinger/Wendlinger Zeitung liegt da jeden Tag druckfrisch. Denn für über 800 Schülerinnen und Schüler beginnt heute die 19. Auflage unseres Projekts „Zeitung in der Schule“.