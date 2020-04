Heute startet das digitale Semester

20.04.2020, Von Udo Renner

Die HfWU begrüßt auch zu Coronazeiten 600 neue Studierende

Am heutigen Montag beginnt nach einem fünfwöchigen Aufschub das Sommersemester. Wie an den anderen Hochschulen des Landes auch, startet man an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) ins Studium in Form der digitalen Lehre. Auch die 600 neuen Studierenden müssen sich auf neue Lernformate einstellen.

Noch müssen Studierende physisch draußen bleiben: Hinweis an einem Campusgebäude in der Neckarsteige der HfWU. Foto: pw

NÜRTINGEN. Die Pandemie-Informationen haben in den vergangenen Wochen die halbe Nation zu Hobby-Virologen gemacht. Ähnliches vollzieht sich jetzt bei der Digitalisierung. Viele eignen sich ein Grundwissen an, bisher kaum bekannte Video-Portale boomen.

Was im Privaten ein willkommener Ersatz für die persönliche Begegnung ist, wird an den Hochschulen zur Grundvoraussetzung für die digitale Lehre. Asynchrone Vorlesung, synchrone Vorlesung, MS Teams, Alfaview, Zoom, Ilias: All diese Begriffe beschreiben Lernformate und hierfür nutzbare digitale Lern- und Kommunikationsplattformen.