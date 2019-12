Heute öffnet der Nürtinger Weihnachtsmarkt

06.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Die Häuschen stehen schon seit etlichen Tagen rund um die Stadtkirche. Auch die Weihnachtsbäume sind bereits geschmückt und warten darauf, bewundert zu werden. Heute ist es endlich so weit. Oberbürgermeister Johannes Fridrich eröffnet den Nürtinger Weihnachtsmarkt um 17.30 Uhr. Die 32 Marktstände sind täglich 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sogar bis 21 Uhr. Für die Anlieger des Schlossbergquartiers bringt der Weihnachtsmarkt auch Einschränkungen. So zeigte Harald Irsigler, der Wirt der Nürtinger Weinstube, am Dienstag in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung ein Problem auf. An Wochenmarkttagen, wenn mittwochs und samstags auch die Marktstraße belegt ist, gebe es ab der Öffnung des Weihnachtsmarktes kein Durchkommen für Anlieger. Irsigler bat das Ordnungsamt, dass die Weihnachtsmarktbeschicker ihre Tische erst ab 11 Uhr vor ihren Hütten aufstellen. Denn sonst könne er seine Einkäufe für die Weinstube nicht vor der Haustür ausladen, bat der Gastronom um Verständnis. ali/Foto: Einsele