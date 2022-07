Schwerpunkte

Heute Künstlergespräch

15.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Zu einem Künstlergespräch mit Max G. Bailly lädt das Forum Türk heute, Freitag, 15. Juli, 20 Uhr, in die Villa Melchior in der Neckarstraße ein. NZ-Redaktionsleiterin Anneliese Lieb spricht mit Max G. Bailly über seine Werke, was er damit ausdrücken möchte, über Kriegserlebnisse in seiner Kindheit, Kultur in Nürtingen und seinen Umzug von Unterensingen nach Nürtingen. Die Ausstellung mit Werken des Nürtinger Künstlers ist in der Galerie in der Neckarstraße noch bis 24. Juli zu sehen. red