Heute: Gebäude in Rot

22.06.2020

NÜRTINGEN (pm). Die Farbe Rot als mahnendes Zeichen: Unternehmen der Eventbranche und Veranstalter setzen am heutigen Montag nach Einbruch der Dunkelheit ein farbenfrohes Zeichen in die Nacht. Mit dabei ist unter anderem die Firma Fohhn Audio AG. Der gesamte neue Gebäudekomplex des Herstellers von Beschallungssystemen im Nürtinger Gewerbegebiet Großer Forst wird rot beleuchtet sein. Damit beteiligt sich das Unternehmen an der Aktion „Night of Light“, die zeitgleich in ganz Deutschland stattfindet. Veranstaltungstechniker und Unterstützer im ganzen Land strahlen ihre eigenen oder öffentliche Gebäude in der Farbe Rot an, um auf die missliche Lage der gesamten Veranstaltungswirtschaft hinzuweisen, die durch die Corona-Krise entstanden ist.