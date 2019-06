Henzler und Heilemann spenden an Anna

Bei der Veranstaltung „Shoppen & Schlemmen“ am 31. Mai in der Nürtinger Innenstadt hat Jochen Heilemann vom „Schwanen“ in Neckartailfingen mit seinem Team in Kooperation mit dem Nürtinger Einzelhändler Frieder Henzler und dessen Mitarbeitern schwäbische Paëlla und Erdbeerbowle angeboten. Der Abend war so erfolgreich, dass für den Verein Anna die stolze Summe von 1200 Euro gespendet werden konnte. Heilemann und Henzler übergaben kürzlich den symbolischen Spendenscheck an die ehrenamtlichen Vorstände des Vereins Anna. Der Verein feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen, am 15. September ist im Haus des Vereins in Aichtal ein Tag der offenen Tür. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Kindern zu helfen. Die kranken Kinder wie auch deren Geschwister und Eltern finden hier Begleitung und Ansprache. Veranstaltet wurde „Shoppen & Schlemmen“ vom Citymarketingverein Nürtingen in Kooperation mit dem Werbering Nürtingen. Das Bild zeigt (von links) Elke Alt, Jochen Heilemann, Frieder Henzler und Bärbel Schweizer. pm