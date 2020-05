Heiraten mit Hindernissen

02.05.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

In Corona-Zeiten sind bei der Eheschließung nur das Paar und die Standesbeamtin im Trauzimmer

Schwierige Zeiten für Paare, die sich trauen lassen. Wer in diesen Tagen mit seiner Partnerin oder seinem Partner den Bund fürs Leben schließt, muss ohne Hochzeitsgäste feiern. Führt diese Einschränkung beim Standesamt zu Absagen? „Vereinzelt ja“, sagt die Nürtinger Standesbeamtin Christine Eberle, „andere Paare halten trotzdem am Termin fest“.

Die Nürtinger Standesbeamtin Christine Eberle freut sich über jedes Paar, das sie auch in Corona-Zeiten trauen darf. Foto: Weisheit

NÜRTINGEN. Der Mai ist in einem normalen Jahr ein klassischer Hochzeitsmonat. Bei der Stadt Nürtingen führte er 2019 unmittelbar hinter dem September die Hitliste der beliebtesten Heiratsmonate an. Paare müssen sich rechtzeitig umtun, um in einem gewöhnlichen Jahr im Standesamt, bei der Kirchengemeinde, im Restaurant oder beim Fotografen den Wunschtermin zu reservieren.