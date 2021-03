Schwerpunkte

Haustiere können helfen - Ein Psychologe über die Auswirkung von Haustieren

(tb) Dimitrios Kourtoglou ist Psychologe bei der Psychologischen Beratungsstelle der Stiftung Tragwerk in Kirchheim und kümmert sich vorwiegend um die Bedürfnisse von Familien, Eltern und Jugendlichen. Im Interview spricht er über die Auswirkungen der Pandemie.

Herr Kourtoglou, was macht Corona mit den Leuten?

Man kann nicht verallgemeinern, denn nicht jeder verarbeitet so was auf die gleiche Weise. Es kommt darauf an, was vorher bei den Menschen los war. Grundsätzlich beobachten wir, dass psychische Erkrankungen zunehmen, also Existenz- oder Verlustängste. Aber auch Depressionen, Essstörungen oder Zwänge. Bei vielen hat sich das, was vor der Pandemie war, verstärkt. Es kann aber auch Neues dazukommen, das ausschließlich auf die Pandemie zurückzuführen ist.

Wie ist es mit der Einsamkeit?

Das ist auf jeden Fall eine Konsequenz der Pandemie. Meist trifft es die, die schon vorher eher isoliert gelebt haben, noch härter. Dazu gehören auch ältere Menschen. Viele nehmen ihre Situation derzeit noch bewusster wahr.

Kann das krank machen?

Es gibt Studien die belegen, dass Einsamkeit zumindest in Zusammenhang mit manchen Krankheitsbildern steht. Aber man kann sicherlich nichts ausschließlich und nur darauf zurückführen.

Kann ein Haustier helfen?