Schwerpunkte

Haus der Familie in Nürtingen: "Familienbildung ist wichtiger den je"

13.08.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Das neue Herbst-Programm des Hauses der Familie gibt es ab morgen online – coronabedingt tagesaktuelle Änderungen möglich

Die Corona-Pandemie hat Familien ganz schön gebeutelt. Kitas und Schulen waren zeitweise zu und die Eltern waren in unterschiedlichen Rollen gefragt. Eine gute Quelle, um neue Energie zu schöpfen und sich Impulse für den Familienalltag zu holen, bieten in normalen Zeiten die Kurse im Haus der Familie. Mit Vorsicht, Abstand oder per Video soll es wieder Kurse geben.

Das aktuelle Programm des Hauses der Familie gibt es für das Herbst-Semester ab 14. August online. Foto: HdF

NÜRTINGEN. „Familienbildung ist jetzt wichtiger denn je“, sagt Gabriele Langfeld. Seit 1999 ist sie Leiterin im Haus der Familie in Nürtingen. Eine so schwierige und belastende Zeit hat auch sie in den mehr als 20 Jahren nicht erlebt.