Hamsterkäufe in Nürtingen wegen Ukraine-Krieg

16.03.2022

In den Supermärkten und Discountern in der Region leeren sich wieder die Regale. Grund ist unter anderem der Krieg in der Ukraine. Doch anders als bei den Hamsterkäufen zu Beginn der Corona-Pandemie sind nun andere Produkte gefragt.

Sonnenblumenöl ist in den Supermärkten Mangelware. Foto: Klemke

NÜRTINGEN/FRICKENHAUSEN. „Wo finde ich denn Mehl?“, möchte eine Kundin von Michael Ahnert wissen. „Eigentlich einen Gang weiter, dort wo die leeren Paletten stehen“, antwortet der Leiter der Nürtinger Real-Filiale. Eine andere Frau steht ungläubig vor einem leeren Regal, in dem eigentlich eine große Auswahl an Sonnenblumenöl stehen sollte. „Bekommen Sie denn bald welches?“