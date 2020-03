Hammer-Angriff im Nürtinger Jobcenter war Mordversuch

13.03.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Weil er einen Sachbearbeiter mit einem Hammer angegriffen hat, wurde der 33-jährige Täter zu einer Haftstrafe verurteilt

Im Fall des Hammer-Angriffs auf einen Mitarbeiter im Nürtinger Jobcenter wurde am gestrigen Donnerstag am Landgericht Stuttgart das Urteil gesprochen: Der 33-jährige Täter muss für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte hatte wohl auf einen längeren Aufenthalt gehofft.

NÜRTINGEN/STUTTGART. Regungslos nahm der Mann auf der Anklagebank das Urteil des Schwurgerichts entgegen. Als die Dauer der Haft von drei Jahren und zehn Monaten verkündet wurde, murmelte er nur leise vor sich hin: „Bloß?“.

Bereits am ersten Verhandlungstag machte der Nürtinger deutlich, dass er mit dem Angriff auf den Mitarbeiter des Jobcenters eine Gefängnisstrafe erreichen wollte. Immerhin hätte er dort ein Dach über dem Kopf und regelmäßige Mahlzeiten.

Nachdem der Langzeitarbeitslose am Morgen des 13. November schriftlich mitgeteilt bekommen hatte, dass er aufgrund fehlender Unterlagen kein Hartz IV bekommt, schnappte er sich einen 440 Gramm schweren Hammer aus dem Keller, lief zum Jobcenter in der Galgenbergstraße und attackierte seinen Sachbearbeiter in dessen Büro. Der konnte den Schlag abwehren.

Nachdem ein Klient, der sich ebenfalls im Raum befand, zu Hilfe eilte, ließ der Angeklagte von seinem Opfer ab und unternahm keinen weiteren Angriffs-Versuch.