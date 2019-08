Halbzeit bei der Blende

15.08.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Blende 2019: Noch bis 15. September können Fotos zum Thema „In Bewegung“ eingereicht werden

Die Sommerferien laufen und damit die ideale Zeit, um auf Motivsuche für unseren großen Zeitungsleser-Fotowettbewerb „Blende 2019“ zu gehen. Thema ist in diesem Jahr „In Bewegung“ – gefragt ist also alles, was Bewegung und Dynamik im perfekten Bild festhält.

Bewegungen im Sekundenbruchteil eingefroren – auch Tiere sind tolle Models für das diesjährige Blende-Thema. Foto: Holzwarth