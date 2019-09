Haftstrafe wegen Vergewaltigung am Aileswasensee

24.09.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

23-Jähriger muss zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis, weil er sich in Neckartailfingen an einer Frau vergangen hat

Weil er eine Freundin in seinem Auto zum Sex gezwungen hat, wurde ein junger Mann am gestrigen Montag vom Nürtinger Amtsgericht zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Bis zuletzt beteuerte der Angeklagte seine Unschuld.

NÜRTINGEN/NECKARTAILFINGEN. Der 23-Jährige soll an einem Samstagabend mit einer Freundin an den Aileswasensee gefahren sein, sie dort erst begrapscht und dann zum Sex gezwungen haben, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft (wir berichteten).

Im Gegensatz zum ersten Verhandlungstag vor knapp zwei Wochen, wollte sich der Angeklagte gestern unbedingt zu den Vorwürfen äußern. Der Mann flehte die Vorsitzende Richterin Sabine Lieberei regelrecht an, der Version des Opfers, das in der ersten Verhandlung bereits ausgesagt hatte, keinen Glauben zu schenken: „Sie hatte viel getrunken und Marihuana geraucht. Sie kann sich gar nicht daran erinnern, was passiert ist.“ Mit zitternder Stimme sagte der werdende Vater: „Ich bin ein guter Mensch. Ich kann nicht ins Gefängnis.“