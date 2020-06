Schwerpunkte

„Häufig fehlt es an Sensibilität für diese Erkrankung“

12.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Chefärzte Michael Burkhardt und Stefan Renner über Diagnose und Behandlung von Endometriose

Die Kliniken für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Medius-Klinik Ostfildern-Ruit und in Böblingen sind zertifizierte Endometriose-Zentren. Die beiden Chefärzte, Dr. Michael Burkhardt in Ostfildern-Ruit und Professor Dr. Stefan Renner in Böblingen, berichten im NZ-Interview von ihren Erfahrungen.

Berichten von ihren Erfahrungen mit Endometriose: Stefan Renner (links) und Michael Burkhardt

Warum wird Endometriose oft erst nach vielen Jahren und langem Leidensweg diagnostiziert?