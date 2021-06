Schwerpunkte

Härtlings Roman und Hölderlins Texte

26.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Am Ende des Corona-bedingt verlängerten Hölderlinjubiläumsjahrs findet am Donnerstag, 15. Juli, in Nürtingen mit dem Titel „Die Linien des Lebens sind verschieden“ eine szenische Lesung mit dem Sprecherensemble der Akademie für gesprochenes Wort aus Stuttgart statt. Ausgangspunkt ist Peter Härtlings Roman „Hölderlin“ in der Begegnung mit Texten Friedrich Hölderlins. Die Veranstaltung, eine Kooperation zwischen Theater im Schlosskeller und Kulturamt der Stadt Nürtingen, beginnt um 20 Uhr im Theater im Schlosskeller. Peter Härtlings bekennendermaßen subjektive, aber auch sehr emotionale Annäherung an einen Dichter, der im Jahr nach seinem 250. Geburtstag noch immer ebenso rätselhaft wie faszinierend ist, wird von den Sprechern der Akademie für gesprochenes Wort nachvollzogen und nachgestaltet. Station für Station entfaltet sich das Bild eines überaus intensiven Lebens, wobei Härtlings Darstellungen mit Hölderlins Werken konfrontiert werden. Während Jule Hölzgen und Marcel Krohn die biographischen Passagen sprechen, werden Orlando Schenk und Hannes Seebauer – jahrzehntelanges Ensemblemitglied des Nürnberger Staatstheaters – die Lyrik Hölderlins zum Klingen bringen.

Karten sind beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, erhältlich. Beim Besuch der Veranstaltung sind die gültigen Abstands- und Hygienemaßnahmen zu beachten. Ein Nachweis (geimpft, getestet, genesen) muss aktuell beim Einlass vorgelegt werden.