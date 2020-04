Guter Baufortschritt an Neuffener Straße in Nürtingen

08.04.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Neues Stromkabel ist auf erstem Abschnitt bereits verlegt – ab Anfang Mai Vollsperrung wegen Arbeiten in Höhe der Firma Heller

Während viele Beschäftigte wegen der Corona-Krise zuhause bleiben müssen, weil Firmen die Produktion drosseln oder ganz einstellen und Geschäfte und Gaststätten schließen mussten, geht die Arbeit auf Baustellen oft noch auf Hochtouren voran. So auch entlang der Neuffener Straße in Nürtingen.

An der Neuffener Straße wird bereits geteert, nachdem die ersten Abschnitte der neuen Stromtrasse verschlossen wurden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Nürtingens Verkehrsplaner Peter Scharf vom Tiefbauamt bestätigt: „Bei den Arbeiten in den ersten beiden Bauabschnitten gab es bisher keine Verzögerungen, die beauftragte Firma arbeitet in zwei Kolonnen in voller Besetzung.“ Von Ausfällen andernorts, weil sich Mitarbeiter angesteckt hatten oder in vorsorglicher Quarantäne sind, hat Scharf bereits gehört. „Wir sind nicht betroffen und hoffen, dass es so bleibt.“