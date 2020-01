Gute Chancen für S-Bahn-Verbindung nach Nürtingen

31.01.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Eine Diskussionsrunde der Nürtinger CDU befasste sich mit einem möglichen S-Bahn-Anschluss in Nürtingen

Mit der Frage, wie die S-Bahn nach Nürtingen kommt, beschäftigte sich eine Diskussionsrunde am Mittwochabend. Der CDU-Stadtverband hatte in die Geschäftsstelle der Nürtinger Zeitung am Obertor geladen. Fazit des Abends: Der S-Bahn-Anschluss nach Nürtingen rückt in greifbare Nähe, wenn alle Beteiligten ihre Hausaufgaben machen.