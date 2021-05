Schwerpunkte

Gute Chancen für die erste Öffnungsstufe nach dem Corona-Lockdown im Landkreis Esslingen

21.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Können ab dem nächsten Freitag im Landkreis Esslingen wieder Geschäfte, Gastronomie und Freibäder öffnen?

Im Landkreis Esslingen ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 96,1 zum ersten Mal seit dem 13. März wieder unter die 100er-Marke gefallen. Sollte die Grenze bis zum kommenden Dienstag nicht wieder überschritten werden, tritt ab Freitag, 28. Mai, die erste Öffnungsstufe ein. Dann dürften der Einzelhandel, Gastronomie, Hotels, Freibäder, Badeseen und Museen wieder öffnen.

Viele Geschäfte im Landkreis Esslingen sind schon seit dem 16. Dezember geschlossen. Vielleicht dürfen sie am 28. Mai wieder öffnen. Foto: jh

Die Corona-Zahlen gehen derzeit bundes- und landesweit nach unten. Viele Landkreise in Baden-Württemberg haben die kritische Grenze der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 bereits unterschritten. So beginnt beispielsweise im Landkreis Reutlingen bereits am morgigen Samstag, 22. Mai, die erste Öffnungsstufe. Da am gestrigen Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Reutlingen am fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100 lag, sind zwei Tage später der Wegfall einiger Einschränkungen möglich.