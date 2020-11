Schwerpunkte

Gute Bedingungen für Gründer

03.11.2020 05:30

Nürtingen steht im Landesfinale beim Wettbewerb „Start-up BW Local“

(pm) Nürtingen hat es, im Verbund mit den Städten Esslingen, Filderstadt und Kirchheim, ins Finale des Landeswettbewerbs „Start-up BW Local“ geschafft. Insgesamt wurden beim „Pitches der Kommunen“ jüngst 26 Kommunen in Baden-Württemberg mit dem Prädikat „Gründungsfreundliche Kommune 2020/2021“ ausgezeichnet. Im virtuellen Landesfinale am 9. Dezember dürfen diejenigen, deren „Maßnahmen die stärkste Dynamik in einem weiteren Ausbau von Gründungsvorhaben erwarten lassen“, ihre Konzepte erneut präsentieren. Dort werden die Platzierungen vom ersten bis zum dritten Platz unter Einbeziehung eines Fachpublikums aus der baden-württembergischen Gründungs- und Start-up-Szene ermittelt.