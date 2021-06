Schwerpunkte

Grünes Licht fürs Rotlicht: Bordelle im Landkreis Esslingen öffnen ab Montag

19.06.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Ab Montag dürfen Bordelle wieder öffnen – Rahab-Beratungsstelle stellt Bericht zu Prostitution im Landkreis Esslingen vor

Am Donnerstag entschied das Oberverwaltungsgericht in Mannheim, dass Bordelle in Baden-Württemberg ab Montag wieder öffnen dürfen. An diesem Tag stellt auch die Rahab-Beratungsstelle ihren teils erschreckenden Bericht zur Rotlicht-Situation im Landkreis vor.

Claudia Krasovc ist erleichtert. Ab Montag darf sie ihr Knusperhäusle wieder öffnen. Dafür hat sie sogar viel Geld in einen mobilen Luftfilter investiert. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Erleichterung bei Claudia Krasovc war groß am Donnerstag. Dass sie ihr Knusperhäusle in Nürtingen schon so bald wieder aufmachen darf, hätte sie nicht gedacht. „Ich hatte mit Mitte Juli gerechnet.“ Nun kann es schon am kommenden Montag wieder losgehen.