Schwerpunkte

Großes Interesse an Kunstmarkt im Nürtinger Forum Türk

22.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Mit der Vernissage der Mitgliederausstellung wurde am Wochenende der erste Kunstmarkt in der neuen Galerie des Forums Ilse und K. H. Türk in der Neckarstraße in Nürtingen eröffnet. Viele Besucher waren in die Galerieräume in der Villa Melchior gekommen. „Der Kunstmarkt kurz vor Weihnachten ist schon Tradition im Forum Türk“, sagte der Vorsitzende Dieter Rommel in seiner Begrüßung, „leider hat uns Corona in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Über 20 Künstler stellen insgesamt 80 Gemälde, Skulpturen und Fotografien aus. Viktor Bayer stellte jeden in kurzen Sätzen vor. Bis zum 4. Dezember, jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr, sind die Arbeiten zu sehen. Den musikalischen Rahmen gestaltete Michael Rayher am Klavier. jh Foto: Holzwarth