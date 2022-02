Schwerpunkte

Großer Zuwachs für Nürtinger Demonstration gegen sogenannte Corona-Spaziergänger

02.02.2022 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

In Nürtingen standen am Montag rund 250 Menschen als Reaktion auf die sogenannten „Spaziergänger“ für Solidarität und Demokratie zusammen. Rund 450 Corona-Demonstranten kamen derweil zum unangemeldeten Katz-und-Maus-Spiel.

Zum Auftakt der angemeldeten Demonstration in der Innenstadt sprach OB Johannes Fridrich. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wenig einladend war das Wetter am Montagabend. Weder von der Kälte noch vom Regen ließen sich die laut Zählung des Ordnungsamts rund 250 Menschen davon abhalten, als Gegengewicht zu den sogenannten „Montagsspaziergängern“ für Solidarität in der Gesellschaft, den Schutz demokratischer Institutionen und Strukturen sowie gegen rechte Strömungen in der „Spaziergänger“-Bewegung zusammenzukommen. Redner der korrekt angemeldeten und alle Coronaregeln befolgenden Demonstration machten ihre Positionen klar.