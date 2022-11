Schwerpunkte

Großer Zuspruch für Bergfest in Nürtingen-Hardt

09.11.2022

Die Hardter Feuerwehr feiert – und viele Besucher kommen.

Andrang beim Bergfest in Hardt Foto: Feuerwehr

NT-HARDT. Am Samstagabend hat die Feuerwehr Hardt nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder ihr traditionelles Bergfest ausgerichtet. Die individuell dekorierten Holzhütten, die vielen Kerzen sowie die Lichterketten haben für einen spätherbstlichen Rahmen auf dem Hans-von-Hutten-Platz gesorgt. Ein zusätzliches Flair wurde durch die an eine Hauswand projizierten Bilder von schneebedeckten Bergen aus den Alpen, den Anden und dem Himalaja erreicht. Nachdem am Samstagvormittag noch leichter Regen den Aufbau gestört hatte, besserte sich das Wetter im Laufe des Samstags stetig und so stand laut den Veranstaltern „einem tollen Fest im Freien nichts im Wege“.

Bereits kurz nach Veranstaltungsbeginn war der Platz vor der Gemeindehalle gefüllt und alle Stehtische waren belegt. Auch die niedrigen Temperaturen taten der Stimmung keinen Abbruch, konnte man sich doch an den Feuerschalen von außen oder mit den Warmgetränken von innen aufwärmen und so machten sich die letzten Gäste erst spät in der Nacht auf den Heimweg. Auch Oberbürgermeister Johannes Fridrich hat die Veranstaltung besucht. Das nächste Bergfest findet im November 2024 statt. pm