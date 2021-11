Schwerpunkte

Große Nachfrage nach Coronaimpfungen in Nürtingen

20.11.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Impfbus machte gestern auf dem Nürtinger Schillerplatz Station. Hunderte kamen.

NÜRTINGEN. Seit in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe gilt, sind Ungeimpfte von noch schärferen Maßnahmen betroffen. Mittlerweile gibt es einen wahren Ansturm auf mobile Impfangebote, der noch größer werden könnte, nachdem die Ständige Impfkommission am Donnerstag eine Kehrtwende vollzogen hat, was Auffrischungsimpfungen anbelangt. Sie empfiehlt diese nun nicht mehr nur für besonders gefährdete Gruppen und medizinisches oder pflegerisches Personal, sondern für alle ab dem 18. Lebensjahr.