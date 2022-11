Schwerpunkte

Große Kinderschar beim St.-Martins-Umzug im Roßdorf in Nürtingen

12.11.2022 11:31

Am 11. November ist Martinstag. An diesem Tag wird an den heiligen Sankt Martin erinnert, der seinen Mantel teilte, um einen Bettler vor der Kälte zu schützen und ihn somit vor dem Tod bewahrte. Auch im Roßdorf in Nürtingen waren viele Kinder am Freitagabend beim Sankt- Martins-Umzug dabei. Sie waren mit ihren Eltern und Großeltern sowie Laternen zur Roßdorfschule gekommen. Angeführt von Debora Metschar mit ihrem Pferd „Okie“, einem Painted Horse, Pfarrerin Claudia Kook und Andreas Beier von der katholischen Kirchengemeinde wanderte die große Schar mit Martinsliedern durchs Rossdorf bis zum Dürerplatz. Dort, auf der Wiese, erzählte Andreas Beier die Geschichte von St. Martin und Reiterin samt Familie und Pferd spielten die passenden Szenen dazu. Zurück im Stephanushaus war dann der Abschluss der kleinen Wanderung und zur Stärkung gab’s Punsch und Martinsgänse in Keksform. jh Foto: Holzwarth