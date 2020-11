Schwerpunkte

Grippe: Offenbar Lieferengpässe beim Impfstoff

02.11.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Wunsch nach Impfschutz in diesem Jahr höher als sonst – Ärzte und Apotheken führen Wartelisten für Impfwillige

In Zeiten der grassierenden Corona-Seuche, gegen die es noch keinen Impfstoff gibt, würden sich gern mehr Menschen als noch in den Vorjahren wenigstens gegen Grippe impfen lassen. Das Problem: Es gibt derzeit offenbar Lieferengpässe beim Impfstoff, Ärzte und Apotheken führen Wartelisten.

Wer sich derzeit gegen Grippe impfen lassen will, muss sich noch gedulden. Foto: Adobe Stock/Konstantin Yuganov

Angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Infektionen ist die jedes Jahr in der kalten Jahreszeit von Influenza-Viren ausgehende Gefahr einer schweren Erkrankung etwas in den Hintergrund getreten. Seit Wochen aber appelliert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an die Menschen, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Nur so könne verhindert werden, dass zusätzlich zu den schweren Covid-19-Fällen auch noch Grippekranke in den Kliniken behandelt werden müssen. Befürchtungen, dass der Impfstoff gegen Grippe in diesem Jahr nicht ausreichen könnte, ist das Bundesgesundheitsministerium kürzlich erneut entgegengetreten. Noch 7,4 Millionen Dosen stünden bereit, um in den kommenden Wochen ausgeliefert zu werden, wird ein Ministeriumssprecher zitiert.