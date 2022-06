Schwerpunkte

Grillplätze in Nürtingen und Umgebung laden zum Verweilen ein

15.06.2022 05:30, Von Lino Tietzen — E-Mail verschicken

Die Grillsaison ruft: Wir haben uns eine Auswahl beliebter Grillplätze in der Gegend angeschaut. Bei einer kleinen Rundreise durch Nürtingen und Umgebung stellen wir sie vor.

Die Grillstelle Waldliegewiese an der Beurener Steige kann mit Hohenneuffen-Blick aufwarten. Fotos:Just

NÜRTINGEN. Der beginnende Sommer lockt auch in diesem Jahr wieder die Grillenthusiasten an die Feuerstellen. Egal ob Steak, die klassische „Rote“, Grillkäse oder auch vegane Alternativen: Das gemeinsame Grillen ist in der Alltagskultur fest verankert. Wer dabei auch mal eine Abwechslung zum eigenen Garten sucht und zudem gerne einen Ausflug ins Grüne macht, dem stehen die Grillplätze aus der Umgebung für einen Besuch offen. Wir haben eine Auswahl der schönsten Grillstellen in Nürtingen und seiner Umgebung zusammengestellt, bei der sicher jeder Grillfreund auf seine Kosten kommt.