Schwerpunkte

Nürtinger Ehepaar Derevnin feiert Diamantene Hochzeit

10.11.2021 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Das Ehepaar Luisa Derevnina und Aleksandr Derevnin lernte sich vor über 60 Jahren in Kasachstan kennen. Heute feiern die beiden ihre diamantene Hochzeit.

Haben heute ihren großen Tag: Luisa Derevnina und Aleksandr Derevnin. Foto: Kamm

NÜRTINGEN. „Damals haben wir im selben Dorf im heutigen Kasachstan gewohnt“, erinnert sich Aleksandr Derevnin. Beim Arbeiten in der Landwirtschaft traf er dann 1958 auf Luisa Jüngling, seine spätere Frau. Sie war damals 16 Jahre alt, als sie den 20-Jährigen traf. Rund drei Jahre später, am 10. November 1961, heirateten die beiden in ihrer Heimat. Dabei handelte es sich um eine schöne Feier mit circa 40 Verwandten und Freunden.